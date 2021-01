L’Inter continua a lavorare sul calciomercato e va a caccia di nuove occasioni: possibile affare in Serie A, c’è anche la Juventus

È un momento davvero complicato quello che sta vivendo la Roma, che oltre alle due pesanti sconfitte contro Lazio prima e Spezia poi, sembra vivere nel caos anche per questioni riguardanti lo spogliatoio. In particolare Dzeko e Fonseca starebbero vivendo una situazione difficile tra loro.

Secondo il ‘Corriere’, infatti, i due hanno litigato già nel tunnel dopo il ko in Coppa Italia e il caos per le sostituzioni e hanno rincarato la dose giovedì, quando il tecnico ha comunicato che nella sfida di quest’oggi avrebbe giocato Borja Mayoral. Ieri Fonseca ha dichiarato che il bosniaco è out per una contusione ma potrebbe esserci anche altro.

Calciomercato Inter, occasione Dzeko: possibile scambio con Eriksen

A questo punto la posizione di Edin Dzeko potrebbe essere più in bilico che mai, soprattutto in caso di permanenza di Paulo Fonseca. La Juventus continua a seguire la sua situazione, ma non ci sono soltanto i bianconeri. Anche l’Inter infatti potrebbe sfruttare l’occasione e preparare un nuovo assalto.

I nerazzurri potrebbero anche pensare a uno scambio con Christian Eriksen, visto che sembra sempre più fuori dal progetto e potrebbe essere alla ricerca di una nuova squadra. Per sistemare la situazione di entrambi l’idea potrebbe essere quella di uno scambio di prestiti da attuare fino a giugno.

Il danese prende 9 milioni di euro mentre il bosniaco 7, ma nonostante l’idea degli intermediari e gli ingaggi non troppo distanti i giallorossi sembrano intenzionati a dire di no per non far crescere ulteriormente la spesa per gli stipendi.