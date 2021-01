Decisa la prossima squadra di Gomez: l’argentino lunedì firmerà per il Siviglia, per continuare a giocare in Champions League

Il ‘Papu’ Gomez ai saluti: l’argentino è pronto a lasciare la Serie A prima della fine della finestra di calciomercato invernale. Niente Inter e soprattutto niente Juventus: dopo aver rifiutato la Fiorentina e non aver ricevuto grandi riscontri tra Lazio e Roma, il fantasista argentino si prepara a dire di sì a Monchi del Siviglia. A riportarlo è “Il Messaggero”.

Calciomercato Atalanta, Gomez saluta la Serie A

L’ex direttore sportivo della Roma formalizzerà l’offerta di 6-7 milioni di euro, con bonus. Prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. La firma dovrebbe arrivare già lunedì, così da avere i tempi tecnici per convocare Gomez già per la sfida del 30 gennaio contro l’Eibar, magari con la possibilità di averlo in tribuna già per la gara col Valencia del 27 sera. Il Siviglia darà l’occasione a Gomez di continuare a giocare la Champions League conquistata con l’Atalanta: a febbraio, infatti, lo aspetterà il doppio incontro con il Borussia Dortmund.