Il Milan si appresa a sfidare l’Atalanta con un’arma in più: Mario Mandzukic sarà del match, Pioli non si nasconde in conferenza stampa

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di Serie A contro l’Atalanta: “Dovremo giocare al 100%, metteranno in campo le loro qualità, servirà lucidità e intensità. I nerazzurri stanno facendo un lavoro incredibile”. L’allenatore del Milan si è poi voluto soffermare su uno degli ultimi arrivati: Mario Mandzukic.

Milan-Atalanta, Pioli si sbilancia: “Mandzukic con Ibra, vi spiego”

Sull’attaccante croato, il mister del ‘Diavolo’ non ha dubbi: “Fisicamente l’ho trovato molto bene, si è presentato tirato e voglioso. Poi è chiaro che non abbia ancora il ritmo partita”. Sull’ex punta della Juventus, arrivato da svincolato a Milanello, Pioli traccia le scelte del club: “Ci sono due strade: tenerlo fuori 3, 4 settimane o metterlo subito dentro. Noi scegliamo la seconda, è pronto per essere convocato per la gara di domani”.

L’approdo del croato apre all’utilizzo insieme ad Ibrahimovic: “È una possibilità”, ha detto Pioli che ha poi aggiunto, “sono aperto a qualunque soluzione. Mario mi ha dato disponibilità a giocare dove serve, vedremo”.

Un pensiero, infine, sull’ultimo arrivo in casa Milan: Fikayo Tomori. “Si tratta di un difensore veloce e aggrssivo, legge bene le situazioni”, ha detto mister Pioli che ha poi concluso: “Bisognerà dargli tempo per inserirsi nei nostri meccanismi e per conoscerlo meglio sul campo”.