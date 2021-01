Douglas Costa non sta convincendo al Bayern Monaco. Possibile nuovo prestito per il brasiliano che piace al Wolverhampton

Non è è stata positiva finora l’esperienza al Bayern Monaco di Douglas Costa. Il fantasista brasiliano è tornato lo scorso ottobre in prestito in Baviera, senza però incidere nella formazione allenata da Flick. Soltanto 1 gol e 2 assist in 17 presenze complessive per il nazionale brasiliano, oltre ad un rendimento altalenante che non a convinto la critica e soprattutto la dirigenza del club campione d’Europa.

Calciomercato Juventus, jolly Douglas Costa per lo scambio con Adama Traore

Douglas Costa non è riuscito a ritagliarsi uno spazio in prima linea nello scacchiere del Bayern e potrebbe così salutare la Bundesliga già in questa sessione invernale del mercato. I tedeschi stanno discutendo con la Juventus (proprietaria del cartellino) del futuro del giocatore classe ’90 e non è da escludere un suo ritorno a Torino. Solo di passaggio però, visto che Douglas non rientra nei piani del tecnico bianconero Pirlo. La dirigenza della Continassa cercherebbe di piazzare il mancino verdeoro nuovamente in prestito e la Premier League potrebbe essere una destinazione plausibile per l’ex Shakhtar.

Douglas Costa piace soprattutto al Wolverhampton, che già si era fatto vivo la scorsa estate. La Juve in quel caso potrebbe pensare ad uno scambio di prestiti fino a fine stagione con Adama Traore, che sta vivendo anche lui un periodo difficile con i Lupi’ tra un rinnovo che non arriva e prestazioni sotto le attese. Lo spagnolo già da tempi non sospetti è nei radar di Paratici, che sfrutterebbe gli ottimi uffici con Jorge Mendes per intavolare una trattativa con il sodalizio inglese.

Douglas Costa e Traore cambierebbero maglia a titolo temporaneo, con le due società che nel prossimo mercato potrebbero discutere di un eventuale riscatto su cifre comunque diverse (25 milioni di euro il brasiliano, 40 l’esterno di origini maliane). L’asse Juve-Wolverhampton potrebbe surriscaldarsi nei prossimi giorni…