In casa Roma regna il caos in queste ore con la squadra che si ribella al tecnico Paulo Fonseca: Friedkin decide il sostituto

Dopo la sconfitta nel derby e l’eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spezia, in casa Roma inizia a regnare il caos. Ad essere sempre più in bilico è Paulo Fonseca, la cui posizione traballa sempre di più. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, nell’allenamento di ieri è avvenuto un confronto inaspettato tra la squadra e l’allenatore portoghese negli spogliatoi, dove i calciatori si sono ammutinati, rifiutandosi di scendere in campo. Dopo alcune ore ed un acceso confronto tra un membro importante della squadra e Fonseca, il caso rientra. Ma ormai Fonseca sembrerebbe avere le ore contate. Friedkin sceglie il sostituto.

Calciomercato Roma, Fridekin deciso: Allegri la prima scelta

La Roma è pronta ad una nuova rivoluzione in panchina. In una sola settimana la posizione di Paulo Fonseca è precipitata ed al momento sembrerebbe essere solo, senza nemmeno l’appoggio della squadra. Così il neo presidente Dan Friedkin, insieme al figlio Ryan, cercano un sostituto, ma il nome preferito è uno solo.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il nome preferito dai Friedkin sarebbe quello di Massimiliano Allegri, ma farlo arrivare subito non sarebbe semplice. In primis perché la società sembrerebbe non voler subito esonerare Fonseca, e poi perché anche l’ex tecnico della Juventus preferirebbe aspettare fine stagione, quando la Roma potrà mettere sul piatto un progetto convincente. Inoltre al momento Allegri chiederebbe 7 milioni, non pochi per la situazione finanziaria giallorossa.