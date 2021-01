C’è tensione in casa Roma, soprattutto tra Dzeko e Fonseca dopo l’ultimo risultato in Coppa Italia: la Juventus resta vigile

Ci sono delle diatribe in corso nella Roma tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca. L’attaccante bosniaco non è stato convocato per la sfida contro lo Spezia in campionato, in programma domani. La squadra ligure torna davanti al cammino dei giallorossi dopo la Coppa Italia e la questione dei sei cambi. Già, i sei cambi effettuati agli ottavi contro lo Spezia hanno visto successivamente l’allontanamento del team manager giallorosso Gombar, con i calciatori che si sono schierati a favore del suo rientro. In particolare i ‘senatori’, come per esempio Pellegrini e lo stesso Dzeko.

Roma, la Juventus attenta alla situazione Dzeko

Un vero e proprio ‘ammutinamento’ questa mattina a Trigoria dei giocatori della Roma, che si sono rifiutati di svolgere l’allenamento. Il caso è poi rientrato dopo un acceso confronto tra Fonseca e un membro molto importante della squadra. I rapporti tra Dzeko e il suo allenatore non sono mai stati idilliaci, ma questa situazione molto tesa sembra la goccia che fa traboccare il vaso. Tanto che l’ex Manchester City sarebbe finito fuori rosa. Un vero e proprio ‘via libera’ alla partenza del centravanti bosniaco, che domani non sarà del match per un ‘problema fisico’ come dichiarato dallo stesso Fonseca.

Dzeko era in procinto di passare alla Juventus già l’estate scorsa, l’affare poi saltò anche perché la Roma non riuscì a prendere Milik. Ora ci sono vari aspetti da considerare: i bianconeri cercano un attaccante e il bosniaco non sembra entusiasta del proprio allenatore, che ha preferito glissare sul loro rapporto, nonostante il labiale del giocatore “In che mani siamo” ripreso dalle telecamere nell’ultimo match. L’accordo tra Dzeko e la Juve non sarebbe un problema, c’è però da trovare quello con la Roma, visto che in sei mesi possono cambiare tante cose e la situazione del mercato di gennaio è sempre differente da quello estivo.