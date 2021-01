Calciomercato Juventus, rinnovo Sergio Ramos | Svolta clamorosa

Calciomercato Juventus, notizie importanti arrivano da Madrid sul futuro di Sergio Ramos con il Real: le ultime

Con un occhio al presente e l’altro sempre sul futuro, la Juventus è impegnata sul fronte di mercato, cercando rinforzi ideali per il mese di gennaio. Nell’immediato, serve soprattutto un attaccante per Andrea Pirlo, nel frattempo Paratici tiene sempre d’occhio piste per il medio periodo. Prospettiva dunque sull’estate, quando si tenterà, al netto delle difficoltà create dal coronavirus, una campagna acquisti di grande spessore. Uno dei nomi maggiormente caldi per la sessione estiva è Sergio Ramos, che potrebbe essere uno svincolato di gran lusso.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos si allontana dal Real Madrid

Tiene banco il futuro del difensore spagnolo, in scadenza di contratto con il Real Madrid e con un accordo che ancora latita. Anzi, pare allontanarsi. Questo almeno è quanto è stato riferito ieri nel corso della trasmissione iberica ‘El Chiringuito’.

Secondo il giornalista Pipi Estrada, infatti, la prosecuzione dell’avventura di Ramos con i ‘Blancos’ sarebbe ‘più difficile che mai’. Non è chiaro se la frattura si stia consumando con maggior decisione da parte del club o del giocatore, con Estrada che, interpellato in merito, ha parlato di informazioni provenienti dal ‘gruppo misto’, usando una metafora politica piuttosto in voga. Quello che è certo è che la distanza tra le parti, su durata ed emolumenti del nuovo contratto, esiste e potrebbe non essere ricucita. La Juve osserva con curiosità, pronta ad approfittarne.