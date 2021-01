Calciomercato Juventus, Paratici ritenta | Scambio per mister 100 milioni

Calciomercato Juventus, Paratici torna alla carica per un vecchio obiettivo bianconero: ipotesi di super scambio

C’è grande curiosità per le mosse estive della Juventus, che potrebbe tornare all’assalto per grandi colpi in entrata. Una sessione di trasferimenti, quella a fine stagione, per la quale Paratici prepara movimenti decisamente importanti, per proseguire nell’ottica di rinnovamento della compagine bianconera. Il ds del club piemontese in particolare ripensa ad obiettivi precedentemente sfumati ma che potrebbero tornare d’attualità.

Calciomerato Juventus, ritorno di fiamma per Havertz: la possibile proposta al Chelsea

Uno dei nomi principali presente sul suo taccuino in tempi piuttosto recenti era quello di Kai Havertz, talento del calcio tedesco esploso al Bayer Leverkusen ma finito poi al Chelsea per una cifra astronomica (100 milioni di euro). Le cose, tuttavia, non stanno andando come previsto per il classe 1999. Titolare inamovibile ad inizio stagione tra i ‘Blues’ di Lampard, ha visto scendere ultimamente il suo rendimento e anche il minutaggio, partendo spesso dalla panchina se si eccettua l’ultima gara di campionato persa contro il Leicester.

Motivo per il quale Paratici potrebbe pensare di rifarsi sotto a giugno, tentando di imbastire con i londinesi una operazione che preveda l’inserimento di Aaron Ramsey come parziale contropartita. Operazione comunque molto difficile per le cifre che potrebbe prevedere. Se quello di Ramsey è un ingaggio pesante (7 milioni di euro), ancora di più lo è quello del tedesco che guadagna al momento 8 milioni a stagione con il Chelsea. In più, i ‘Blues’ non lascerebbero andare facilmente un giocatore su cui hanno puntato e, anche con una valutazione ridotta dal rendimento non eccellente e dall’emergenza economica, valuterebbero un addio solo per una cifra intorno ai 90 milioni di euro, per non andare incontro a una minusvalenza. Anche inserendo il cartellino di Ramsey, la parte cash da versare per la Juve sarebbe di almeno 65 milioni.