La Juventus potrebbe utilizzare il cartellino di Douglas Costa per assicurarsi un nuovo colpo dal Bayern Monaco

La Juventus è alla ricerca di nuovi colpi che le permettano di rinforzare la squadra, e al tempo stesso di aggiungere profili under 30 alla rosa di Pirlo. Tanti sono i profili valutati dal ds Paratici, alle prese però con le situazioni di diversi esuberi da dover gestire. Alcuni sono stati ceduti l’estate scorsa, ma solo in prestito. Dunque, non è escluso che diventino un ‘problema’ da dover gestire di nuovo tra qualche mese. Uno di questi è Douglas Costa, attualmente al Bayern Monaco.

Juventus, Douglas Costa per arrivare a Tolisso

Proprio il Bayern Monaco ha un giocatore che alla Juventus interessa parecchio. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco ‘Bild‘, i bianconeri hanno messo gli occhi su Corentin Tolisso, centrocampista dei bavaresi. Sul francese c’è anche il PSG, ma la Juve ha la carta Douglas Costa per assicurarsi l’ex Lione. Tuttavia, bisogna considerare che il Bayern non vorrebbe trattenere l’esterno offensivo brasiliano.

Un interesse che va avanti da tempo, quello della Juve per Tolisso. Già qualche giorno fa c’era stato un ritorno di fiamma per il centrocampista francese, poco entusiasta di continuare la sua avventura in Germania visto che Flick non lo considera imprescindibile.