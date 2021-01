Gomez può riaprire la pista che lo condurrebbe all’Inter: Percassi deciso a liberarlo a zero

Inter e Atalanta continuano a ragionare sulla possibile trattativa per il ‘Papu’ Gomez. Il club bergamasco insisteva sulla cifra di 10 milioni di euro come richiesta, ma adesso, vista la difficoltà nel cedere il capitano della Dea, si avvicina una revisione delle pretese. Via libera al giocatore senza chiedere un indennizzo e addirittura con il 50% di ingaggio pagato, nel caso in cui il club acquirente non fosse coinvolto nella lotta Champions.

Calciomercato Inter, svolta nell’affare Gomez

Il Siviglia, che si è fatto avanti in queste ore, non ha convinto Gomez, stando a quanto riportato da ‘SportMediaset. La Fiorentina è una destinazione non gradita al giocatore, Roma e Lazio non si sono fatte avanti con insistenza, quindi resta l’Inter come soluzione percorribile. Ovviamente nel caso in cui l’accordo dovesse essere con i nerazzurri, Percassi non parteciperebbe al pagamento dell’ingaggio, ma Marotta potrebbe risparmiare i 10 milioni richiesti in origine.

L’acquisto a zero potrebbe interessare Antonio Conte, che aggiungerebbe un attaccante alla propria rosa con la forte intenzione di puntare allo Scudetto con maggior qualità in attacco. Gomez rinuncerebbe, invece, alla Champions League conquistata sul campo con l’Atalanta, con la certezza però di poterla giocare l’anno prossimo. Magari sempre in nerazzurro.