L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: ci sarebbe già un principio di accordo, la svolta

Saranno giorni intensi in casa Inter anche in vista della prossima stagione. L’ad nerazzurro Marotta vorrebbe mettere a segno un colpo per l’estate: ci sarebbe anche un principio di accorto con il top player della Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus tra Scamacca e Shomurodov | Preziosi fa chiarezza

Calciomercato Inter, De Paul ad un passo

Come riportato dall’edizione di “Tuttosport” Rodrigo De Paul, centrocampista argentino dell’Udinese, sarebbe vicinissimo all’Inter con un principio d’accordo già trovato in vista della prossima stagione. I discorsi avviati saranno solamente per l’estate visto che non si troverà una destinazione definitiva per il danese Eriksen che, se dovesse andar via, lo farebbe soltanto in prestito per il momento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppia beffa in arrivo | Scambio in Premier

Un colpo importante a centrocampo per Antonio Conte, che potrà sfruttare anche al meglio le sue caratteristiche con il doppio trequartista nel possibile 3421 che potrà ideare con Lautaro e De Paul alle spalle dell’ariete belga Lukaku.

L’Inter continua a monitorare il calciomercato anticipando le altre big d’Europa: un colpo da urlo con il principio di accordo già trovato in queste ultime ore in vista del futuro.