Calciomercato, il ritorno di Allegri | "Destinato all'Inter"

Arrivano le parole dell’intermediario di mercato riguardo il futuro della panchina dell’Inter, destinata a Max Allegri

L’esperienza di Antonio Conte all’Inter sembra giunta ai titoli di coda. Nonostante le cose ai nerazzurri stiano andando bene in campionato, il tecnico potrebbe lasciare in favore di Massimiliano Allegri. Un avvicendamento già capitato ai tempi della Juventus. Potrebbe però esserci un altro tecnico toscano di ritorno in Serie A: si tratta di Maurizio Sarri, ancora fermo dopo l’esperienza in bianconero.

Inter, Reggiani svela il futuro di Allegri

Ivan Reggiani, intermediario di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘CMIT TV’ riguardo il futuro di Max Allegri: “Vedo un Conte remissivo sul mercato, quindi penso che Allegri sia destinato all’Inter. Credo che aspetti solo la chiamata dei nerazzurri, che arriverà. Il suo futuro è veramente segnato”. Una rivelazione che vedrebbe Conte lasciare l’Inter dopo appena due anni. Reggiani si è poi soffermato su un altro allenatore ex Juventus, ovvero Maurizio Sarri.

Proprio su Sarri, Reggiani ha dichiarato: “E’ un profilo che può ambire a piazze molto importanti, Roma su tutte. Spalletti non ha ancora capito cosa fare da grande, forse l’attore (ride, ndr)“. La panchina di Fonseca sembra infatti in bilico e Sarri è uno dei candidati per sostituirlo.