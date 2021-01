Calciomercato, Gomez rifiuta l'offerta estera | Vuole andare all'Inter

Il Papu Gomez resta uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato. Il trequartista dell’Atalanta sembra avere ben chiare le sue intenzioni: di seguito le ultime novità a riguardo

Alejando Gomez è ormai da settimane un separato in casa nell’Atalanta. Il centrocampista offensivo piace a molti club, ma occorrerà comunque trovare la quadratura economica con il club bergamasco. I nerazzurri, infatti, non hanno alcuna intenzione di lasciar partire il calciatore a zero e valutano con attenzione la situazione. Di seguito gli ultimi aggiornamenti arrivati nelle ultime ore e il possibile scenario che conduce in Italia e all’Inter.

Calciomercato, la decisione del Papu Gomez: vuole l’Inter

Continua a tenere banco il braccio di ferro per l’argentino che è a caccia di una nuova destinazione, dopo la rottura con Gian Piero Gasperini e con l’Atalanta. Il fantasista, secondo quanto riporta il ‘Corriere di Bergamo’, sarebbe al centro dell’interesse del Cincinnati. Il club statunitense avrebbe recapitato a Percassi un’offerta da 7 milioni di euro più bonus. L’intenzione dell’argentino, però, è di non prendere in considerazione la proposta. Preferisce restare in Serie A e la sua destinazione preferita è l’Inter. In Italia, restano anche le opzioni Fiorentina e Torino. Attenzione, anche al sogno del Monza, anche se l’affare appare difficilissimo.