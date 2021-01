In attesa del rientro di de Ligt, Andrea Pirlo ha avuto ottime risposte dal capitano Giorgio Chiellini. Bonucci rischia il posto da titolare: tutti i dettagli

Il primo trofeo della stagione è della Juventus di Andrea Pirlo. La squadra bianconera ha trionfato per 2-0 contro il Napoli aggiudicandosi la Supercoppa italiana. Un successo frutto soprattutto del diverso atteggiamento rispetto alla brutta sconfitta con l’Inter e dei cambi effettuati dall’allenatore. Inoltre, in difesa sembra finalmente ritrovato il capitano, Giorgio Chiellini. L’esperto centrale ha dato ottime risposte anche dal punto di vista fisico in attesa del rientrante de Ligt, che è ancora positivo al Covid. Con Chiellini al meglio e de Ligt, il posto da titolare di Bonucci non è più così sicuro: tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’ex non torna | Affare a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, ESCLUSIVO: offerto il bomber dalla Serie A

Juventus, de Ligt e Chiellini insidiano Bonucci | Tutti i dettagli

Di rientro dal Coronavirus, de Ligt non sarà mai in discussione per un posto da titolare. Al suo fianco potrebbero invece alternarsi Bonucci ed il capitano bianconero. Tuttavia, il Chiellini visto nelle ultime due uscite contro Inter e Napoli è apparso al meglio e si candida a guidare la difesa soprattutto nei match decisivi che aspettano la Juventus nei prossimi mesi. Negli scontri diretti in campionato ed in Champions League, insomma, se starà bene potrebbe essere proprio Chiellini ad affiancare il centrale olandese, con Bonucci che rischia di finire in panchina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Douglas Costa non convocato | Può restare in Bundesliga

Chiaramente i due “senatori” si alterneranno e con ogni probabilità il più impiegato sarà l’ex Bari, ma nei match chiave potrebbe spuntarla il 36enne. Molto dipenderà anche dalla sua tenuta fisica. Staremo a vedere.