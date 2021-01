La Juventus, dopo la vittoria in Supercoppa contro il Napoli, guarda al prossimo colpo nel calciomercato di gennaio: addio al bomber, cessione in Serie A

Archiviato il successo sul Napoli, in casa Juventus il focus resta il calciomercato invernale. In tal senso, uno dei nomi maggiormente accostati alla squadra di Pirlo, sta per sfumare definitivamente. Futuro in Serie A, ma non alla Juventus, per l’ex bianconero: i dettagli.

Calciomercato Juventus, niente Llorente: cessione in Serie A

Una lunga lista di pretendenti a rimpolpare l’attacco di Andrea Pirlo già a gennaio. In tal senso, Fernando Llorente sta per sfumare definitivamente per il reparto avanzato bianconero. Lo spagnolo, secondo quanto riportato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, a sorpresa il futuro del 35enne di Pamplona dovrebbe essere a Udine.

Il club friulano cerca un sostituto di Lasagna, in partenza, con Llorente messo alla porta dal club partenopeo. Il Napoli dunque pronto a dire addio allo spagnolo che piace, tra le altre, anche ad Athletic Bilbao e Benevento. Niente ritorno alla Juventus, dunque, per Llorente che è sempre più vicino all’Udinese.

In questa stagione solo 5 presenze per Llorente agli ordini di Gattuso, con appena 56′ in campo tra campionato e coppe.