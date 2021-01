Il Milan, in attesa di scendere in campo per il big match contro l’Atalanta, guarda al prossimo calciomercato estivo: l’ultima idea per la trequarti arriva dalla Liga spagnola

Il Milan è già proiettato al prossimo anno, con la sessione estiva di calciomercato che vedrà i rossoneri puntare il mirino nella Liga spagnola. Nuovo obiettivo di Maldini e Massara che, a giugno, possono provare a regalare a mister Pioli il talento che sta stupendo tutti: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, affare in chiusura | Colpo dalla Spagna!

LEGGI ANCHE >>>Milan, sorride Pioli | UFFICIALE: tre giocatori negativi al Covid

Calciomercato Milan, idea dal Siviglia: colpo per giugno

Il Milan è concentrato sul prossimo mercato estivo, con la dirigenza rossonera già vigile sulle possibili occasioni per il 2021/22. In tal senso, una delle ultime idee della società di via Aldo Rossi porterebbe in Spagna, in casa Siviglia. Al club meneghino piace Youssef En-Nesyri, fantasista marocchino arrivato un anno fa dal Leganes per 20 milioni di euro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il trequartista classe ’97, può quindi rappresentare un profilo appetibile per il ‘Diavolo’ che, tuttavia, dovrà fare i conti con le importanti richieste del Siviglia. Il club spagnolo ha infatti già rifiutato offerte dalla Premier di 25 milioni di euro per En-Nesyri, che giornata dopo giornata, sta stupendo mezza Europa e potrebbe approdare in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, cessione eccellente e doppio colpo | Inter e Juve beffate

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, scambio e beffa | Va alla Juventus!

Sono ben 13 le reti del 23enne che, tra campionato e coppe, è sceso in campo 26 volte. Situazione in divenire, dunque: il Milan osserva En-Nesyri per la prossima estate.