Calciomercato, UFFICIALE: Paulo Sousa è il nuovo CT della Polonia

Paulo Sousa è il nuovo Commisario Tecnico della Polonia. Di seguito gli ultimi aggiornamenti: confermata la notizia che vi avevamo riportato nelle ultime ore

La Polonia era a caccia di un nuovo CT dopo l’esonero di Brzeczek. Nelle ultime ore, vi abbiamo riportato come la candidatura di Paulo Sousa fosse forte per la panchina della Nazionale. La Federazione era a caccia di un nuovo Commissario Tecnico che potesse guidare la squadra in vista di Euro 2021. Ora è stato confermato quanto riportato da Calciomercatoweb.it nelle ultime ore. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato, Paulo Sousa nuovo CT della Polonia: i dettagli

Secondo quanto riporta ‘laczy nas pilka’, la Federcalcio ha ormai annunciato l’arrivo di Paulo Sousa sulla panchina della Nazionale. Nelle scorse ore, vi avevamo riportato che gli agenti del tecnico stavano ormai limando gli ultimi dettagli con la Federcalcio polacca, guidata da Boniek e di come ormai la fumata bianca fosse in arrivo. L’allenatore in passato ha vestito la maglia della Juventus e ha guidato dalla panchina la Fiorentina nel massimo campionato italiano.

Ora la nuova sfida nella Polonia di Lewandowski. Il sito riporta inoltre le parole di Boniek a riguardo: “Sono convinto che il nuovo allenatore della nazionale polacca, grazie alla sua classe di allenatore, esperienza e conoscenza internazionale, darà alla nostra squadra nazionale un nuovo impulso. Conto su di lui!”. Di seguito anche l’annuncio dello stesso allenatore sul suo profilo Instagram.