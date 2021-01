Con un sacrificio il Milan può mettere a segno due grandi colpi nel prossimo calciomercato estivo, mettendo al contempo ko sia Inter che Juventus

Secondo alcuni addetti ai lavori, l’arrivo al Milan di un nuovo giovane terzino mancino (ora che scriviamo in pole c’è Firpo del Barcellona) potrebbe fare da apripista, rendere in sostanza meno dolorosa la cessione in estate di Theo Hernandez. Anche in caso di ritorno, ad oggi pressoché certo, in Champions con tutti gli incassi che ne conseguono, il club rossonero potrebbe infatti essere ‘costretto’ a privarsi di un big per mettere un po’ in ordine i conti, disastrosi al pari se non di più di quelli di Juventus e Inter. Ecco allora che il laterale francese diverrebbe uno dei principali candidati alla partenza.

Calciomercato Milan: out Hernandez, in De Paul e l’ex Serie A

Ventitrè anni compiuti ad ottobre e attualmente out perché positivo al Covid-19, Theo Hernandez vanta estimatori un po’ ovunque. Il club forse più propenso a provarci in maniera concreta sarebbe il Paris Saint-Germain, considerato che a sinistra rischia di perdere a zero Bernat. Leonardo è un grande estimatore dell’ex Real, col senno di poi un affare super di Maldini dato che è stato strappato alle ‘Merengues’ per ‘soli’ 20 milioni, tanto che si dice possa mettere sul piatto qualcosa come 55 milioni di euro.

Per il Milan sarebbe sì una vendita dolorosa, ma allo stesso tempo pure una importante plusvalenza nonché un’opportunità per rinforzare ulteriormente la squadra con un paio di acquisti di spessore. Per la sostituzione di Hernandez, un nome da tenere in considerazione è quello di Emerson Palmieri, il quale a un anno dalla scadenza del contratto (giugno 2022) potrebbe lasciare il Chelsea per una decina di milioni. Così ai dirigenti milanisti resterebbe un gruzzoletto significativo per regalare a Pioli, magari, uno dei migliori elementi della nostra Serie A: ovvero l’argentino De Paul dell’Udinese.

Con meno della cifra incassata dal trasferimento del classe ’97 marsigliese, il Milan inserirebbe due big nella rosa beffando in contemporanea sia l’Inter che la Juve, entrambe da tempo sui due calciatori.

