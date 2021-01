Mario Mandzukic è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ai tifosi del Milan: l’attaccante arriva da svincolato e sogna lo scudetto

Il Milan accoglie ufficialmente Mario Mandzukic, nuovo acquisto rossonero pronto a mettere la sua esperienza al servizio del club. L’attaccante croato – classe 1986 – arriva da svincolato dopo le ultime stagioni vissute all’Al-Duhail. Mandzukic è pronto alla nuova sfida e ritrova la Serie A dopo i cinque anni intensi vissuti con la maglia della Juventus.

Milan, Mandzukic si presenta

Mario Mandzukic arriva al Milan con l’incognita della condizione fisica. Il croato non gioca una partita ufficiale dallo scorso marzo, ma assicura: “Voglio essere subito pronto per dare una mano alla squadra: mi sono sempre allenato duramente e se non mi fossi ritenuto all’altezza non avrei accettato l’offerta“. E ha poi aggiunto: “Il mio fisico è assolutamente pronto per tornare in campo. Non preoccupatevi, sto bene! Sono in forma“.

Mario Mandzukic è quindi pronto per giocare e ha solo un obiettivo in testa: “La strada per lo scudetto è ancora lunga, ma giochiamo bene e dobbiamo crederci. Sono molto ambizioso, ho sempre lavorato tanto nella mia carriera: continuiamo così e ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Dal sogno scudetto al messaggio per la Juventus

L’arrivo al Milan è stato influenzato anche dalla presenza di Zlatan Ibrahimovic, che ha aiutato Mandzukic nella scelta: “Io e lui daremo esperienza e faremo paura a tutte le difese“. Il croato ha deciso di indossare la maglia numero nove, pronto a sfidare anche l’ultimo tabù in casa rossonera legato a questa cifra: “Non mi preoccupano i numeri di maglia. Ho avuto spesso il 17, ma non era libero. Ho giocato spesso anche con il 9 e visto che era libero l’ho preso“.

Dalle ambizioni rossonere al passato con la Juventus: Mario Mandzukic non ha scordato i bianconeri, squadra con la quale ha collezionato più presenze in carriera (162) segnando 44 gol: “Sul campo siamo rivali, poi fuori siamo ancora amici”. L’ultimo pensiero della sua conferenza è per i tifosi bianconeri: “Ho sempre avuto un bel rapporto con loro” – ha detto, aggiungendo: – “Li rispetterò per sempre, ma ora io combatterò per il Milan e per i suoi tifosi“.