Il difensore blaugrana non dà il via libera per andare al Milan e quindi la trattativa con il Barcellona rimane in standby

Il Milan continua a cercare un difensore per rinforzare un reparto a corto di uomini. I rossoneri hanno messo nel mirino diversi calciatori, uno su tutti Junior Firpo, dominicano naturalizzato spagnolo classe ’96 del Barcellona. Nonostante due colpi di mercato già ultimati, Mandzukic e Meité, la società non vuole fermarsi, anzi pensa in grande per rendere la rosa ancora più competitiva, anche se è in via di definizione il colpo Fikayo Tomori dal Chelsea che presto sarà ufficialmente un giocatore rossonero.

La trattativa con i blaugrana per Junior Firpo sembrava a buon punto ma c’è stata una frenata netta. Lo spiraglio di una ripresa c’è e rimarrà aperto almeno fino alla chiusura del calciomercato di gennaio ma per adesso l’operazione con il Barcellona è stata interrotta e questo ha portato anche all’accelerata del club per Tomori.

Calciomercato Milan, Junior Firpo frena | Scelta familiare

Il motivo non è di natura tecnica ma personale. Il calciatore ex Betis è attirato dal progetto Milan ma per il momento non intende allontanarsi da Barcellona per motivi familiari. La frenata dipende, quindi, dipende dal giocatore, nonostante in questa stagione abbia disputato solo 9 presenze tra campionato e Champions League. Il Barcellona è piuttosto vicina all’intesa definitiva col Milan, manca la volontà di Firpo.

I rossoneri ci riproveranno, nella speranza di convincere Junior Firpo a scegliere il Milan e l’Italia. I due club sono vicini ad un accordo, la palla passa al difensore spagnolo che dovrà decidere il suo futuro. Stefano Pioli si augura che possa scegliere il Milan, in quanto il suo arrivo colmerebbe un altro tassello importante all’interno del gruppo, rendendo i rossoneri davvero una delle candidate più reali per lo scudetto, anche se con gli acquisti di Mandzukic, Meité e Tomori, il mercato del Milan è già da record.