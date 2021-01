Il futuro della stella, a sorpresa, potrebbe essere lontano dal top club: possibile ‘scontro’ e addio in estate, Juventus alla finestra

La vittoria in Supercoppa è già un lontano ricordo per la Juventus di Andrea Pirlo che prepara la sfida casalinga, in Serie A, contro il Bologna. Dal campo al calciomercato, un vecchio obiettivo della dirigenza bianconera può tornare prepotentemente nel mirino di Paratici: addio possibile, assalto a giugno.

Calciomercato Juventus, occasione Kroos: il tedesco ‘punge’ il Real

Toni Kroos e la Juventus, un binomio che può riprendere quota nell’estate 2021. Il gioiello tedesco, come riportato da ‘DonDiario‘, torna a parlare del licenziamento da parte del Real Madrid, nel 2018, di Julen Lopetegui. Nel suo podcast, l’ex Bayern non ha risparmiato un’aspra critica alle ‘Merengues’: “Il licenziamento di Lopetegui è quello che più mi ha ferito, è una persona ed un tecnico di prim’ordine”.

Kroos non le manda a dire al club spagnolo, criticando la gestione sportiva e le scelte che hanno, mesi dopo, portato all’avvento di Zidane sulla panchina dei ‘Blancos’. Non è la prima volta che il tedesco, accostato in estate anche all’Inter, espone senza mezzi termini la sua opinione (già successo, nel 2019, sempre sull’esonero di Lopetegui) che, in questo caso, si scontra con le scelte di gestione del club di Perez.

Ecco che, in caso di definitivo scontro, la Juventus tornerebbe alla carica per strappare Kroos a Zidane. Un colpo che porterebbe ad un importante salto di qualità la mediana di Pirlo.