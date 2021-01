La Juventus insiste per Zinedine Zidane, in rotta con il Real Madrid dopo l’uscita dalla Coppa del Re: contatti avviati, ma l’allenatore francese ha altri piani

La Juventus non ha mai smesso di seguire Zinedine Zidane, allenatore capace di vincere tre Champions League alla guida del Real Madrid. La stagione dei Blancos non sta andando nel migliore dei modi e la sua posizione in panchina non è più salda. Il francese è a rischio esonero e a giugno potrebbero aprirsi scenari interessanti.

Calciomercato Juventus, contatti con Zidane

Il Real Madrid – attualmente secondo in campionato ma a -4 dall’Atletico che deve recuperare due partite – ha messo in discussione l’operato di Zidane dopo la sorprendente eliminazione in Copa del Rey contro il CD Alcoyano, squadra di terza categoria. La titolarità di Marcelo, Izco, Casemiro e Vinicius non è stata sufficiente ad evitare la figuraccia ai Blancos e a pagarne le conseguenze potrebbe essere l’allenatore.

I rapporti tra allenatore e dirigenza non sono ottimi: Zidane è a rischio esonero immediato, ma qualora dovesse restare a giugno sarebbe addio assicurato. La Juventus segue con attenzione la vicenda: il Presidente Agnelli ha già contattato l’allenatore francese per telefono, ma non ha avuto risposte confortanti.

Zidane avrebbe preso tempo in quanto il suo desiderio è quello di sedersi sulla panchina della Francia dopo gli Europei della prossima estate. L’allenatore è però molto legato alla Juventus e un’eventuale permanenza di Cristiano Ronaldo in bianconero – 112 gol in 114 partite con il francese a guidarlo al Real Madrid – potrebbe fargli cambiare idea.