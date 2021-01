La Juventus cerca un attaccante e pensa ad uno scambio Rugani-Caicedo, approfittando dell’infortunio di Luiz Felipe in casa Lazio

Non solo vittoria e trofeo per la Juventus. I bianconeri continuano a monitorare eventuali occasioni di calciomercato, in particolare per la ricerca dell’attaccante per il ruolo di vice-Morata. Arrivano novità in questo senso per quanto riguarda un giocatore della Serie A.

Calciomercato Juventus, obiettivo attaccante: idea scambio Rugani-Caicedo

Occhi sul calciomercato, in particolare sul reparto offensivo. Secondo quanto rivela ‘Il Messaggero’, la Juventus, visto il lungo infortunio di Luiz Felipe, avrebbe offerto alla Lazio in prestito Daniele Rugani, difensore attualmente in forza al Rennes in Ligue 1 a titolo temporaneo.

La ‘Vecchia Signora’, inoltre, è alla ricerca di un rinforzo in attacco da regalare a Pirlo e potrebbe proporre ai biancocelesti uno scambio tra il centrale italiano e Caicedo. L’affare permetterebbe alla Lazio di coprire il buco in difesa fino al termine della stagione e alla Juventus di aggiungere un profilo idoneo e di esperienza, che ha dimostrato di essere una garanzia nel nostro campionato.

A Torino, però, devono fare attenzione anche alla concorrenza dell’Inter, alla ricerca del vice-Lukaku. Si attendono eventuali novità a breve.

