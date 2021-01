Enrico Preziosi ha parlato in merito all’interesse della Juventus per Scamacca e Shomurodov

Da diversi giorni la Juventus sta cercando l’accordo con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, in prestito al Genoa, ma di proprietà del club emiliano. Nelle ultime ore è emerso un nuovo interesse dei bianconeri per un altro calciatore che veste la maglia del Grifone: si tratta di Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko classe ’95.

Ha già segnato 2 gol in campionato mettendosi in mostra e attirando l’attenzione proprio della Juventus. Oggi al termine dell’assemblea della Lega ha parlato il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, soffermandosi proprio sul futuro di Scamacca e Shomurodov.

Calciomercato, Preziosi su Scamacca e Shomurodov | Le sue parole

Su Scamacca, il patron rossoblù Preziosi si è espresso così: “Sono contento che si parli così tanto di Scamacca. E’ un giocatore nostro al momento e resta con noi, poi a fine mercato vedremo, non ho la palla di vetro”.

Preziosi ha parlato anche sul presunto interesse dei bianconeri per l’uzbeko Shomurodov: “Shomurodov è appena arrivato e già parliamo di mercato? La Juventus non ce lo ha chiesto e non credo sia questo il momento di parlare di mercato nella posizione in cui siamo”. Inoltre ha anche confermato l’interesse del club per Sam Lammers anche se nelle ultime ore sembra che l’Atalanta stia temporeggiando sulla sua cessione su richiesta di Gian Piero Gasperini. Preziosi non ha comunque smentito che l’attaccante olandese sia un reale obiettivo di mercato del Genoa.