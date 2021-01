Conte potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione per approdare in Spagna al Real Madrid: con lui anche Lukaku

La vittoria netta dell’Inter contro la Juventus lancia ulteriormente i nerazzurri verso il raggiungimento dell’obiettivo scudetto. Anche in caso di trofeo, rimane incerta, però, la posizione di Conte. I rapporti tra il tecnico salentino e la dirigenza non sono idilliaci e le loro strade potrebbero separarsi a fine stagione.

Calciomercato Inter, Conte al Real: si porta Lukaku

Occhi sul calciomercato. Conte potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione anche in caso di vittoria dello scudetto, visti i rapporti non ottimali con la dirigenza. Una possibile destinazione potrebbe essere la Spagna, in particolare il Real Madrid. I ‘Blancos’, infatti, non vivono un momento eccezionale, soprattutto dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Re contro l’Alcoyano. Possibile, quindi, un addio di Zidane e un cambio in panchina, con il profilo dell’allenatore ex Juve sicuramente apprezzato.

In caso di approdo nella capitale spagnola, Conte chiederebbe ai nerazzurri Lukaku, su cui ci sarebbe l’interesse del Manchester City. L’acquisto del centravanti è stato voluto fortemente dal tecnico e insieme stanno ottenendo ottimi risultati. Situazione da monitorare, in attesa di eventuali novità in vista della prossima estate.

E.T.