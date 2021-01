La Juventus, dopo la vittoria in Supercoppa contro il Napoli, ha tutta l’intenzione di regalare un top player a Pirlo. Assalto immediato: ecco l’offerta bianconera al Chelsea

Il primo trofeo alla guida della squadra bianconera può regalare a Pirlo un colpo, già nel calciomercato di gennaio, per rinforzare l’attacco della Juventus. Archiviata la Supercoppa contro il Napoli, il focus della dirigenza torinese è il mercato con il nome di Olivier Giroud che torna, prepotentemente, tra i candidati per il reparto avanzato di Pirlo.

Calciomercato Juventus, colpo Giroud: cifre e dettagli

La Juventus ha tutta l’intenzione di accontentare Andrea Pirlo con un primo regalo di spessore nel 2021. Si tratta di Olivier Giroud, destinato a lasciare il Chelsea vista la scadenza imminente con il club di Abramovic. Il bomber francese, cercato anche dall’Inter, viene valutato 5 milioni nonostante la possibilità ancora viva di liberarsi a zero a giugno.

Possibile blitz nei prossimi giorni, a Londra, con il Chelsea per discutere del futuro dell’attaccante transalpino. Giroud potrebbe essere accontentato con una proposta da 7,5 milioni di euro netti fino al 30 giugno 2022: 2 per i primi sei mesi in bianconeri, altri 5,5 per l’intera stagione a partire dalla prossima estate.

Il 34enne ex Arsenal in stagione ha messo a segno 9 reti in 17 presenze, con la media di un gol ogni 77′ di gioco.