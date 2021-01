Ancora problemi per Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di un giocatore importante fino al termine della stagione

Non finiscono i problemi in casa Lazio nemmeno dopo la convincente vittoria nel derby contro la Roma. Prima l’operazione d’urgenza per Luis Alberto per appendicite acuta, poi la notizia che non t’aspetti per quanto riguarda il difensore Luiz Felipe, che resterà fuori fino al termine della stagione. Ancora allarme per Simone Inzaghi, che dovrà inventarsi ancora una volta la formazione migliore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, slitta la firma | Paratici alla finestra

Lazio, stagione finita per Luiz Felipe

Come svelato dal quotidiano “Il Messaggero” il centrale biancoceleste si è recato in Germania per una visita di controllo e per lui sono arrivate subito brutte notizie: stop di due/tre mesi di stop con la necessaria operazione in artroscopia per quanto riguarda la cartilagine della caviglia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, è in uscita dal Real | Mourinho e Simeone sfidano la Serie A!

Il difensore della Lazio vuole subito andare sotto i ferri per non rovinare la sua carriera e così il club biancoceleste dovrà ricorrere subito ai ripari pensando a qualche innesto funzionale per la difesa a tre di Simone Inzaghi.

L’entusiasmo dopo il derby vinto è subito passato: ora c’è bisogno di intervenire anche sul fronte calciomercato con profili importanti.