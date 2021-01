Traballa sempre di più la panchina di Paulo Fonseca nella Roma: il Chelsea dà il via libera per il sostituto

La pesante sconfitta di ieri contro lo Spezia e la conseguente uscita dalla Coppa Italia, mettono sempre più in bilico la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Per trovare il sostituto la strada giallorossa potrebbe incrociarsi con quella del Chelsea. Via libera dei ‘Blues’ per l’erede del portoghese.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, infortunio e rescissione | Che tegola per la Roma!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, manca il rinnovo | Pericolo Juventus ed Inter

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, attaccante dalla Roma | Scambio con Perin

Calciomercato Roma, ipotesi Allegri per la panchina: non è la prima scelta del Chelsea

Pessimo periodo in casa Roma, iniziato dalla pesante sconfitta nel derby contro la Lazio per 3-0, e peggiorato con l’uscita dalla Coppa Italia per mano dello Spezia. La partita di ieri sera potrebbe aver segnato il futuro di Paulo Fonseca nella capitale, con Dan e Ryan Friedkin che potrebbero decidere di anticipare la conclusione dell’avventura del tecnico portoghese.

Il destino di Fonseca potrebbe incrociarsi a sorpresa con quello del Chelsea, dove ad essere in discussione è Frank Lampard. Il tecnico dei ‘Blues’ infatti è a forte rischio dopo la sconfitta di ieri contro il Leicester, ma il primo nome nella lista del club inglese per sostituirlo non sarebbe Massimiliano Allegri, bensì Andriy Shevchenko o Thomas Tuchel. Così i giallorossi avrebbero il via libera per puntare all’ex tecnico della Juventus per cercare il salto di qualità.