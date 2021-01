Franck Ribery parla del suo futuro e del momento difficile che sta attraversando la Fiorentina in campionato. La rivelazione spaventa i tifosi

La Fiorentina non sta attraversando un buon momento. Il ritorno in panchina di Cesare Prandelli non ha portato al cambio di marcia sperato. La squadra viola arranca in classifica, ferma a 18 punti, ed è reduce dall’umiliante sconfitta per 6-0 sul campo del Napoli. Serve la svolta a partire dai leader dello spogliatoio: un su tutti, Franck Ribery.

Calciomercato Fiorentina , le parole di Ribery sul futuro

Ribery è concentrato al 100% sulla causa viola e, nonostante il momento negativo della squadra, sta tenendo alto il suo livello di rendimento. Il francese ha già a messo a segno quattro assist, ma è ancora a caccia del primo gol stagionale. Rientrato a disposizione di Prandelli dopo l’infortunio al ginocchio, il numero 7 proverà a sbloccarsi con il Crotone.

Franck Ribery – che compie 38 anni il prossimo aprile – pensa però anche al futuro che potrebbe non essere in viola. Il francese ha un contratto in scadenza a giugno e – in un’intervista rilasciata a “Sport Bild” – ha confidato: “Sono concentrato sulla Fiorentina, ma non escludo che finita l’avventura qui io possa tornare in Bundesliga. Non voglio escludere nulla“.

Il primo obiettivo, però, è tornare alla vittoria che manca dal 10 gennaio: “Ci manca il pubblico, ma sento che sono importante per la squadra e vogliamo fare punti“. Franck Ribery dovrebbe partire titolare contro il Crotone in coppia con Vlahovic: il serbo è il miglior marcatore della squadra con sei gol realizzati in 18 partite. Testa al campo, ma un orecchio al mercato: la Fiorentina vuole tenersi stretto il suo fuoriclasse.