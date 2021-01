Alla ricerca di rinforzi offensivi sul calciomercato, il Parma ha avuto dei contatti per Gaich, in uscita dal CSKA Mosca

Impegnato domani sera negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio, il Parma non perde di vista le dinamiche di calciomercato. Roberto D’Aversa si aspetta rinforzi in ogni reparto. Per quanto riguarda l’attacco, c’è da registrare un ritorno di fiamma. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercatoweb.it, infatti, ci sono stati dei contatti concreti per Adolfo Gaich. Accostato anche al Genoa, l’attaccante argentino è in uscita dal CSKA Mosca, che ha aperto alla cessione in prestito della punta ventunenne.