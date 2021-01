Maldini è vicino alla chiusura dell’affare per portare Tomori a Milano: prestito fino a fine stagione, poi il riscatto

Affare oramai in chiusura per Fikayo Tomori, attualmente in forza al Chelsea. L’inglese è un giocatore per cui il club rossonero sta spingendo molto in queste ultime ore e dopo non esser stato nemmeno convocato da Lampard per la gara con il Leicester, è vicinissimo il suo addio ai Blues. Il Milan, come riportato da Calciomercato.it, punta al prestito con riscatto fissato a 30 milioni a fine stagione. Rossoneri pronto ad accogliere il terzo acquisto d’inverno.