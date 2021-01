Calciomercato Juventus, assalto a Tavares | Clausola monstre

La Juventus è pronta a entrare in gioco per l’interessante talento sul calciomercato. Sfida al Napoli per il calciatore, ma le cifre dell’affare non sono affatto basse

Juventus e Napoli sono pronte a sfidarsi per la Supercoppa italiana sul campo, ma la competizione si sposterà inevitabilmente anche sul calciomercato. I bianconeri potrebbe entrare presto in collisione con i partenopei per Nuno Tavares. Il gioiello classe 2000 si sta mettendo in grande evidenza con la maglia di Benfica come terzino e potrebbe presto arrivare il salto in una delle massime big europee. Di seguito tutte le ultime novità e gli aggiornamenti.

Calciomercato, la Juventus piomba su Tavares: sfida al Napoli

I bianconeri monitorano con grande attenzione la situazione, valutando l’assalto. Il difensore è accostato a Roma e Napoli, ma i bianconeri cercano il sorpasso. Arrivare al calciatore non è, però, impresa facile, considerando che il Benfica è una bottega molto cara e che tende a farsi pagare bene i suoi gioielli. Per questo è presente nel contratto del calciatore una clausola rescissoria da 88 milioni di euro. Vedremo come evolverà la situazione relativa il calciatore e se la Juventus o uno dei club italiani riuscirà a spuntarla.