La Juventus continua a cercare un attaccante da inserire nella propria rosa e l’ultima idea è William José della Real Sociedad

La finestra invernale di calciomercato ha rimesso Carlos Fernandez e William José sotto l’occhio attento delle big d’Europa. Tra queste soprattutto la Juventus, con Andrea Pirlo che sta continuando a cercare un attaccante in grado di affiancare Morata e Ronaldo. L’obiettivo sarebbe quello di William José, attaccante brasiliano classe 1991 della Real Sociedad, stando a quanto riportato da ‘TodoFichajes’.

Calciomercato Juventus, intreccio per l’attaccante

Arrivato alla sua quarta stagione in maglia biancazzurra, l’ex Real Madrid potrebbe così aggrapparsi all’ultimo possibile treno verso i palcoscenici europei. Di rimando, la squadra basca virerebbe subito sull’altro nome nel mirino del calcio internazionale, ossia Carlos Fernandez. L’attaccante del Siviglia era reduce da un’annata grigia con il Granada, ma quest’anno ha ritrovato la giusta direzione, scendendo in campo tutti i minuti a disposizione. Un’operazione che a questo punto lascerebbe, però, il Siviglia in condizione di dover trovare un innesto per l’attacco.

William José attualmente ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, ma vista la crisi economica che ha colpito il calcio, si potrebbe arrivare a un accordo che veda la Juventus pagare una cifra intorno ai 15 milioni di euro più bonus. Ovviamente in prestito con un diritto di riscatto a fine stagione. Cifre che non è detto che da parte della Real Sociedad possano essere accettate, ma che la volontà del giocatore potrebbe sicuramente forzare.