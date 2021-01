La Juventus pensa ad un nuovo progetto tecnico in estate: in caso di addio di Pirlo si valutano diverse piste. Idea dalla Germania, ma Agnelli non è convinto

La Juventus pensa al futuro. I Campioni d’Italia in carica stanno vivendo una stagione caratterizzata da risultati altalenanti. La formazione bianconera è attualmente quinta in campionato – fuori dalla zona Champions League – e a dieci punti dalla vetta. La dirigenza valuta quotidianamente l’operato di Andrea Pirlo, a rischio conferma qualora i risultati non dovessero arrivare.

Calciomercato Juventus, idea Rangnick a giugno

Il giovane tecnico – alla prima esperienza in panchina – sta faticando a dare continuità di gioco e di risultati alla sua squadra. La situazione è migliorabile, ma la Juventus sta pensando ad eventuali piani B per cambiare allenatore per la prossima stagione. Tra i nomi proposti al club bianconero c’è anche quello di Ralf Rangnick, protagonista di stagioni esaltanti in Bundesliga con lo Schalke 04 prima ed il Lipsia poi.

L’allenatore può ricoprire anche il ruolo di direttore sportivo, un manager in pieno stile Premier per rilanciare la Juventus in piano nazionale ed internazionale. Fermo dallo scorso 2020, Rangnick accetterebbe la sfida, ma c’è da convincere il presidente Agnelli. Il numero uno bianconero gradirebbe dare continuità al progetto, prediligendo un allenatore italiano che conosca già l’ambiente e la Serie A.