Oggi gli agenti di Lautaro Martinez hanno incontrato a Milano l’Inter per discutere del rinnovo

L’Inter non pensa solo alle uscite e alle eventuali entrata ma anche alle riconferme. Per costruire un progetto solido come quello che sta portando avanti la società nerazzurra è necessario trattenere i pezzi da 90 della squadra e uno di questi è Lautaro Martinez.

L’attaccante argentino è stato seguito a lungo in estate dal Barcellona che lo aveva individuato come il perfetto sostituto di Luis Suarez. Alla fine la società è riuscita a trattenerlo e adesso vuole blindarlo, alla luce di una stagione che sta confermando le enormi doti del Toro, sia come realizzatore che come attaccante funzionale alla squadra e perfetto partner di Romelu Lukaku: 10 gol stagionali e 5 assist tra campionato e coppe.

Calciomercato Inter, agenti di Lautaro a Milano per discutere del rinnovo

Sono giorni decisivi per il rinnovo di Lautaro Martinez che ha sempre dichiarato apertamente l’attaccamento all’Inter e la sua voglia di rimanere. Gli agenti del Toro sono giunti a Milano nella giornata di oggi per discutere proprio del prolungamento di contratto del proprio assistito. Un’intesa di massima con il club potrebbe essere vicina per il rinnovo di Lautaro fino al 2025. Le parole di Beta Yaqué, agente del Toro Martinez: “Abbiamo anticipato la riunione per il Covid, ma non abbiamo parlato del rinnovo. E’ felice all’Inter”.

Un passo in avanti importante, quello dei nerazzurri, considerando che il contratto dell’argentino scade nel 2023. L’intesa di massima tra le parti con tutta probabilità verrà trovata, presto potrebbe arrivare la fumata bianca. In un mercato che non regalerà grosse sorprese in casa nerazzurra, si lavora già per trattenere gli inamovibili e Lautaro Martinez è uno di questi. Si attende il via libera di Suning, alla luce dei problemi societari.