Intermediari legati alla Juventus avrebbero provato a ottenere il sì di uno dei pilastri dell’Inter di Conte, vittoriosa domenica del derby d’Italia

Domenica è stato indubbiamente il migliore in campo. La sua prestazione è stata superlativa, ha ‘umiliato’ Rabiot e Bentancur servendo a Vidal l’assist del momentaneo uno a zero e realizzando poi nella ripresa il gol che ha chiuso in maniera definitiva il derby d’Italia. Parliamo di Nicolò Barella, che ieri Gigi Riva – un campionissimo che di calcio ne sa di certo più di noi – ha definito “il miglior centrocampista italiano“.

Calciomercato Inter, 35 milioni a Barella dalla Juventus

Barella piaceva e adesso piace ancor di più a diversi top club europei. Ma anche la Juventus, castigata tre giorni fa, ne sarebbe rimasta nuovamente stregata guardandolo dal vivo. Tanto che indiscrezioni di calciomercato parlano di un immediato assalto via intermediari approfittando della delicata situazione economica e societaria dell’Inter che ha per ora frenato ogni trattativa fronte rinnovi: a chi è vicino al classe ’97 sardo sarebbe stata prospettato un contratto fino al giugno 2025 da ben 7 milioni di euro netti a stagione, più o meno il doppio di quanto percepisce attualmente.

La risposta indiretta dello stesso Barella, uno dei pilastri della squadra di Conte, sembrerebbe però essere stata del tutto negativa. L’ex Cagliari è legatissimo ai colori nerazzurri e non intende ‘tradirli’, inoltre pare esser sicuro che il rinnovo contrattuale con aumento stipendio possa andare in porto non appena l’Inter ritroverà un po’ di stabilità.

