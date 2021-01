L’Inter continua a lavorare per puntellare la rosa di Antonio Conte con innesti funzionali: addio a gennaio, possibile scambio

Saranno giorni decisivi in casa Inter. Il club nerazzurro, alle prese anche con problemi societari a livello di proprietà, potrebbe pensare ad un nuovo innesto funzionale per Antonio Conte. E così il centrocampista danese, Christian Eriksen, sarebbe sul punto di dire addio ai nerazzurri dopo un anno da dimenticare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, slitta la firma | Paratici alla finestra

Calciomercato Inter, scambio in vista Eriksen-Torreira

Come riportato dall’edizione odierna di “Tuttosport” sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Arsenal, che potrebbe ideare uno scambio interessante proprio con l’Inter visto che l’uruguaiano, ex Pescara e Sampdoria, Lucas Torreira, non sta trovando tanto spazio in prestito all’Atletico Madrid targato Simeone. Inoltre, lo stesso giocatore che conosce molto bene la Serie A è stato seguito anche dalla Juventus per rinforzare il centrocampo di Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, è in uscita dal Real | Mourinho e Simeone sfidano la Serie A!

La formula sarebbe quella di un prestito fino al termine della stagione con i “Gunners”, pronti ad accogliere nuovamente in Premier League il talentuoso giocatore danese, che finora non è riuscito a convincere Antonio Conte. La trattativa potrebbe sbloccarsi immediatamente con gli ultimi giorni di mercato bollenti in casa nerazzurra. Finora il centrocampista uruguaiano ha collezionato soltanto 420 minuti tra campionato, Champions League e Coppa del Re. Infine, potrebbe essere inserito il diritto di riscatto a 25-30 milioni di euro.

Torreira prenderebbe il ruolo di vice Brozovic dando una nuova alternativa molto valida all’allenatore leccese, che punta ormai allo Scudetto.