Le scelte di Gattuso in vista della sfida di Supercoppa con la Juventus che vale il primo trofeo della stagione

Domani scendono in campo Juventus e Napoli al Mapei Stadium di Sassuolo per la Supercoppa che vale il primo trofeo della stagione. Una sfida che si riproporrà per il recupero di campionato e domani le due squadre si giocano tanto. Rino Gattuso può essere soddisfatto dopo il 6-0 contro la Fiorentina 3 giorni fa, ma la partita di domani sarà tutta un’altra storia.

Il tecnico calabrese vuole portare la terza Supercoppa in casa Napoli e ritrova Mertens che è tra i convocati ma non al 100% e con tutta probabilità non partirà titolare. Si va verso il recupero di Andrea Petagna che sta dimostrando il suo valore anche in una squadra come il Napoli e gode ormai della piena fiducia di Gattuso. Le certezze si chiamano Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski. Tra i punti forti anche la difesa, la migliore del campionato che domani dovrà vedersela con Ronaldo e Morata.

Juventus-Napoli, le scelte di Gattuso | Petagna verso il recupero

I convocati di Rino Gattuso: Meret, Ospina, Contini; Di Lorenzo, Hysaj, Mario Rui, Ghoulam, Koulibaly, Manolas, Maksimovic, Rrahmani; Demme, Lobotka, Elmas, Zielinsky, Bakayoko; Lozano, Insigne, Mertens, Petagna, Llorente, Politano, Cioffi