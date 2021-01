La Juventus si appresta a sfidare il Napoli nella finale di Supercoppa: tante le assenze per Pirlo e c’è l’emergenza in difesa

La Juventus viene da una prima parte di stagione tutt’altro che positiva. Dopo la sconfitta contro l’Inter e la vittoria del Milan contro il Cagliari, la vetta è distante ora 10 punti, con una partita da recuperare. La partita di domani, però, contro il Napoli (finale Supercoppa italiana, ore 21:00) potrebbe essere una buona opportunità di riscatto per i bianconeri, ma la situazione in difesa è assolutamente critica.

Juventus, emergenza in difesa contro il Napoli

Non solo calciomercato per la Juventus. I bianconeri, infatti, sono concentrati soprattutto sul prosieguo della stagione con l’obiettivo di vincere qualche trofeo. Domani, nella finale di Supercoppa contro il Napoli, potrebbe arrivare il primo. Ma sono diversi i giocatori che non avrà a disposizione Pirlo, soprattutto per quanto riguarda la retroguardia.

Sono stati esclusi, infatti, dalla lista dei convocati i seguenti giocatori: Alex Sandro, Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt, Paulo Dybala e anche Merih Demiral. I primi tre sono assenti a causa della positività al Covid-19, mentre l’argentino e il turco sono fuori per infortunio. Situazione che costringe il tecnico a rivedere lo schieramento del reparto difensivo. Possibile una classica difesa a 4 con Bonucci e Chiellini centrali e sulle fasce Frabotta e Danilo, ma anche un tentativo di difesa a 3 con Chiellini, Bonucci e Danilo, terzino dalle caratteristiche più difensive e, quindi, possibile soluzione anche da centrale.

Più difficile, ma non da escludere un impiego dal primo minuto del giovane Dragusin (anche lui tra i convocati) che ha fatto vedere buona cose nella Juventus Under 23 e su cui i bianconeri puntano per il futuro.

