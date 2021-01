Il colpo invernale di mercato è Zaccagni, pronto a lasciare Verona per una big: l’agente conferma l’addio, ma può rimanere in prestito all’Hellas fino a giugno

Mattia Zaccagni ha conquistato l’interesse di diverse big del campionato italiano. Il centrocampista del Verona – classe 1995 – ha mostrato tutte le sue qualità in questa prima parte di campionato, trascinando i veneti sino al nono posto. Gol, assist e prodezze che hanno fatto muovere la dirigenza del Napoli, pronta a soffiare il giocatore al Milan.

Calciomercato, Zaccagni vicino all’addio al Verona

Il Napoli – sfruttando i buoni rapporti con il presidente Setti – sembra aver battuto la concorrenza ed è a un passo dal chiudere l’accordo. L’idea è quella di acquistare Zaccagni già a gennaio per poi lasciarlo in prestito al Verona fino al termine del campionato. Una soluzione che – come confermato dall’agente del giocatore, Tullio Tinti, sembra soddisfare le parti: “L’Hellas è consapevole che è un calciatore che piace, nella sessione di giugno cambierà sicuramente squadra“.

L’agente, ai microfoni di Radio Rai, ha confermato che è vicino l’accordo con una big della Serie A. Gli indizi portano al Napoli, società che ha mosso i passi più concreti per il giocatore. Il Milan aveva fatto un sondaggio – così come Lazio e Roma – ma alla fine può spuntarla. Protagonista di quattro gol e sei assist in 18 partite, Zaccagni ritroverà Rrahmani al Napoli.