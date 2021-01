La Juventus, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, può vedere il ritorno dell’ex bianconero: ecco la pedina fondamentale per il colpo top richiesto da Pirlo

Manca poco alla super sfida contro il Napoli ed in casa Juventus si pensa già ai possibili obiettivi per il calciomercato estivo. In tal senso, uno dei big ricercati da mezza Europa la scorsa estate, può essere il grande obiettivo per la rosa di Pirlo: scambio con un bianconero di ritorno a giugno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rifiuto del top player | Colpo in attacco

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio in attacco | Obiettivo ex Milan

Calciomercato Juventus, torna Douglas Costa: scambio top

Douglas Costa tornerà con ogni probabilità alla Juventus, nonostante la buona stagione in prestito con la maglia del Bayern Monaco. Il brasiliano, dunque, farà rientro a Torino ma l’intenzione della dirigenza campione d’Italia resta la cessione. Ecco quindi che l’ex Shakhtar può rappresentare la pedina giusta per scardinare le resistenze del Lipsia per Dayot Upamecano.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Accostato a diversi club nei mesi scorsi, il centrale francese potrebbe salutare il club tedesco per 42 milioni di euro. Questa la clausola, inserita nel rinnovo siglato lo scorso luglio, che si attiverà dalla prossima estate. Paratici metterebbe sul piatto il cartellino di Douglas Costa, valutato circa 25 milioni, più un conguaglio cash di 17-18 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Firma vicinissima

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, emergenza in difesa | Colpo dal Napoli!

Situazione in divenire, Douglas Costa può portare Upamecano a Torino: il 22enne di Evreux, 22 presenze ed 1 rete in stagione con il Lipsia, il sogno per la difesa di Pirlo.