La Juventus lavora già ai prossimi colpi di calciomercato. La firma dell’attaccante che piace da tempo ai bianconeri è slittata: i dettagli

La Supercoppa di scena domani sera contro il Napoli nei pensieri della Juventus di Andrea Pirlo. In attesa di scendere in campo, la dirigenza bianconera guarda con interesse, in ottica calciomercato, allo slittamento della firma di Arek Milik con il Marsiglia. Il bomber, ormai destinato a lasciare la squadra di Gattuso, non ha ancora detto addio ufficialmente al club di De Laurentiis.

Calciomercato Juventus, Milik-Marsiglia: slitta la chiusura

Secondo quanto riportato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, la fumata bianca per Milik al Marsiglia è, al momento, rimandata. L’entourage del calciatore attendeva ieri sera il contratto che lo avrebbe legato fino al 2025 con il Marsiglia: nell’accordo è prevista una clausola da 12 milioni, esercitabile solo da club stranieri, e attivabile in caso di ritorno a giugno della punta polacca. Un fattore che ha rallentato il passaggio dell’attaccante azzurro in Ligue 1.

Il Napoli che indipendentemente dall’esito dell’affare ha intenzione di procedere con cause milionarie contro Milik, per ammutinamento e diritti d’immagine. Condizioni che rallentano una trattativa che va comunque avanti, anche se la Juventus spera in una possibile rottura definitiva per tornare alla carica a giugno, a parametro zero, sull’ex attaccante dell’Ajax.

Milik si oppone dunque a questa clausola che se dovesse essere confermata, spingerebbe l’attaccante a non firmare il rinnovo necessario per il successivo ed immediato trasferimento al Marsiglia.