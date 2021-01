Arriva la tanto attesa ufficialità dell’arrivo di Mario Mandzukic al Milan: il croato firma fino a fine stagione

Dopo la convincente vittoria di ieri sera contro il Cagliari, che permette di mantenere la testa della Serie A, arriva anche l’ufficialità del primo colpo di calciomercato del Milan. Infatti attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito i rossoneri rendono noto l’acquisto di Mario Mandzukic. Il comunicato della società milanista recita: “AC Milan comunica l’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandzukic. L’attaccante croato firma un contratto con il club rossonero fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva”. Nel resto del comunicato vengono ricordate le squadre in cui ha militato l’attaccante croato, tra cui proprio la Juventus, ed i trofei vinti. Un colpo importante per la squadra di Stefano Pioli, che aggiunge una nuova pedina che potrebbe risultare fondamentale in attacco.

