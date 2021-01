Calciomercato, Lucas Vazquez messo all’uscio dal Real Madrid: Mourinho e Simeone pronti a sfidare la Serie A per lo spagnolo

Con un contratto in scadenza il prossimo giugno, Lucas Vazquez è uno dei nomi più interessanti sul mercato europeo (e non solo). L’esterno spagnolo è in uscita dal Real Madrid, che sembra non intenzionato a rinnovare il proprio legame con il calciatore. E, pertanto, una piccola asta potrebbe scatenarsi per lui, a suon di proposte contrattuali. La Serie A ha spesso mostrato interesse per il madrileno, ma non manca certo la corte di Tottenham e Atletico Madrid, come rivelato dai colleghi de ‘El Chiringuito TV’.

Calciomercato, Mourinho e Simeone sfidano la Serie A per Lucas Vazquez

Finito sul taccuino di Milan, Lazio, Inter e Juventus, Lucas Vazquez è un nome che piace molto alle big della Serie A. Soprattutto nel rapporto qualità-prezzo, in un periodo difficile come questo, dettato dall’emergenza pandemica. Tuttavia, dalla Spagna sono sicuri: Mourinho e Simeone sono pronti a sfidarsi per il cartellino del madrileno.

Sia il Tottenham che l’Atletico Madrid, dunque, sarebbero fortissimi sul calciatore: entrambe le società, non a caso, sono alla ricerca di un esterno offensivo con le caratteristiche dello spagnolo e, visto il suo contratto in scadenza nel giugno del 2021, ambedue sono pronte ad affondare il colpo. Una brutta notizia per le big di Serie A, costrette a restare alla finestra, nella speranza che la concorrenza estera non si riveli impareggiabile.