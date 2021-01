La Juventus valuta una clamorosa operazione di scambio in vista del prossimo calciomercato estivo: sacrificati due big per arrivare alla stella a giugno

Doppio focus in casa bianconera con la Juventus divisa tra il big match di Supercoppa contro il Napoli e le possibili operazioni di calciomercato, prima della chiusura della sessione invernale. In tal senso, in vista dell’estate, la dirigenza juventina sarebbe pronta ad una clamorosa offerta di scambio per il top player: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rifiuto del top player | Colpo in attacco

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio in attacco | Obiettivo ex Milan

Calciomercato Juventus, sogno van Dijk: due big per convincere Klopp

La Juventus sogna il super colpo da Liverpool: Virgil van Dijk per la difesa di Pirlo. Per arrivare al roccioso centrale olandese, Paratici avrebbe in mente di offrire una doppia pedina per abbassare l’enorme spesa per portare van Dijk a Torino. Sul piatto la cessione di Paulo Dybala, il cui rinnovo oltre il 2022 è ormai lontano, viene valutato 70 milioni di euro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ma non solo: l’idea della Juventus è quella di inserire anche il cartellino di Aaron Ramsey, che i bianconeri valutano 25 milioni, il cui ritorno in Premier appare quindi una possibilità viva. Due profili di spessore, dunque, per tentare un clamoroso assalto all’ex difensore del Southampton già accostato in passato alla ‘Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Firma vicinissima

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, emergenza in difesa | Colpo dal Napoli!

Attualmente ko per il brutto infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi fino ad aprile, van Dijk è il grande obiettivo estivo per la Juventus di Pirlo.