Da Pirlo a Paratici, Andrea Agnelli pronto a rivoluzionare la Juventus. Il nuovo allenatore potrebbe arrivare dalla Spagna e portare in dote un difensore. Idea scambio con Dybala

La brutta sconfitta con l’Inter riallontana la Juventus dalla vetta della classifica in maniera pesante aprendo nuovamente il discorso legato al dopo Pirlo. In molti sono convinti che questa sarà la prima e unica stagione del bresciano alla guida del club bianconero, con Andrea Agnelli pronto a sconfessare se stesso adoperandosi in una vera e propria rivoluzione. Via pure Paratici, peraltro in scadenza di contratto, e Pavel Nedved, dentro sicuramente un nuovo Direttore sportivo con le chiavi della squadra affidate a quello che rappresenta da tempo un desiderio presidenziale: il grande ex Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, Zidane al posto di Pirlo: jolly Dybala per il ‘fedelissimo’

Il tecnico francese è da tempo in rotta con Florentino Perez, non a caso già più volte in questi mesi si è parlato di un possibile divorzio. Dalla Spagna ne sono quasi certi: a fine annata le strade tra lui e il Real Madrid si divideranno. E rigira la voce secondo cui Zidane possa approdare a Torino, dove è stato da calciatore dal 1996 al 2001, portandosi dietro uno dei suoi ‘fedelissimi’: il nome più in voga è quello del connazionale Varane, il cui arrivo consentirebbe alla Juve di rinforzare a dovere un reparto arretrato che oggi fa acqua da tutte le parti. Il 27enne nativo di Lille ha il contratto in scadenza nel giugno 2022, come un certo Paulo Dybala, col quale permangono le difficoltà per il prolungamento.

In un calcio nel quale scarseggiano soldi veri, ecco che Juve e Real potrebbero raggiungere un compromesso su uno scambio alla pari alla cifra che più li aggrada (70-90 o addirittura 100 milioni?), potendo così mettere a bilancio due mega plusvalenze.

