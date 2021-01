Calciomercato Juventus, qualità a centrocampo | Suggestione in Serie A!

Urgono rinforzi a centrocampo per la nuova Juventus di Andrea Pirlo. Idea Luis Alberto: cifre e dettagli

La brutta sconfitta contro l’Inter ha evidenziato ulteriormente le difficoltà del centrocampo della nuova Juventus di Andrea Pirlo. I mediani bianconeri sono stati sovrastati da Barella e compagni e hanno sofferto tremendamente la maggiore energia e dinamicità avversaria. Con Arthur in panchina, evidente è stata anche la mancanza di qualità e di rifornimenti per gli attaccanti. In questo senso, potrebbe tornare di moda in sede di calciomercato il nome di Luis Alberto: tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, idea Luis Alberto | Cifre e dettagli

Il fantasista della Lazio si sta confermando come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, e in questa prima parte di stagione ha già collezionato 6 gol (più di tutto il centrocampo bianconero, ancora fermo a quota 5 reti) e 1 assist. L’aggiunta dello spagnolo aumenterebbe sensibilmente la qualità in casa Juve, ma c’è sempre da fare i conti con il presidente Lotito. Il 25enne ha già rinnovato il contratto con il club biancoceleste fino al 2025, ed è valutato almeno 50 milioni di euro.

Una cifra piuttosto elevata anche per la società torinese, che nella sessione estiva di calciomercato potrebbe così fare un tentativo provando ad inserire contropartite economiche. In questo senso, Demiral e Bernardeschi sono due possibili profili graditi dalla Lazio. Si tratta per il momento di semplici idee e suggestioni, ma nel mercato – si sa – niente è impossibile. Staremo a vedere.