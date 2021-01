La Juventus di Andrea Pirlo, viste le assenze di Alex Sandro e Frabotta, potrebbe tornare in sede di calciomercato per rinforzare la rosa con un terzino. Il nome giusto sarebbe quello di Elseid Hysaj, laterale difensivo in scadenza di contratto con il Napoli di Gennaro Gattuso



Domani si sfideranno in Supercoppa Italiana, ma Juventus e Napoli potrebbero essere le protagoniste anche di questa finestra invernale di calciomercato. I bianconeri infatti, a caccia di rinforzi per il reparto difensivo, avrebbero rimesso gli occhi sul profilo di Elseid Hysaj, laterale destro e sinistro della squadra azzurra allenata da Gennaro Gattuso.

Il giocatore albanese, esploso in campionato sotto la guida di Maurizio Sarri, è in scadenza di contratto con la società partenopea e da tempo ha manifestato la sua intenzione di voler lasciare il Napoli a caccia di nuove avventure in Italia o all’estero.

Calciomercato Juventus: torna di moda Hysaj, ma è gelo De Laurentiis-Agnelli

Dopo le vicende legate al rinvio di Juventus-Napoli di inizio ottobre, è calato ancor di più il gelo nei rapporti fra la società piemontese e quella partenopea. In quest’ottica, nonostante il contratto in scadenza, gli azzurri potrebbero continuare a chiedere l’intero valore del cartellino per liberare Hysaj, una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

La Juventus spera nello sconto e lavora sul fronte Hysaj anche in vista dell’estate. Il giocatore ex Empoli si libererà infatti a parametro zero ed i bianconeri potrebbero mettere a segno il primo colpo della prossima stagione trovando un accordo con il suo entourage.