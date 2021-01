La Juventus continua a lavorare per il colpo sensazionale in attacco. Il club bianconero potrebbe preparare l’assalto definitivo

Andrea Pirlo avrebbe invocato a gran voce da tempo l’acquisto del vice Morata: la Juventus potrebbe pensare al colpo in attacco proprio negli ultimi giorni della finestra invernale di calciomercato. Arriva anche l’indizio interessante per sbloccare definitivamente la trattativa.

Calciomercato Juventus, colpo Giroud: il no di Zidane

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” dopo l’addio di Jovic, passato in prestito all’Eintracht Frankfurt, il Real Madrid sarebbe pronto ad un nuovo innesto funzionale per rinforzare il reparto offensivo di Zidane. Alcuni intermediari avrebbero proposto ai “blancos”, secondo l’esclusiva di Defensa Central, il profilo di Giroud, attualmente in forza al Chelsea, che può partire a gennaio per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Il suo contratto scadrà nel giugno 2021.

Pronto il rifiuto dello stesso allenatore francese, che darebbe così il via libera all’assalto definitivo della Juventus per il ruolo di vice Morata. Pirlo lo accoglierebbe a braccia aperte per un nuovo innesto funzionale per il progetto tecnico.

Un colpo da urlo per continuare il percorso iniziato soltanto ad inizio settembre: un mix tra gioventù ed esperienza per competere su tutti i fronti. La Juventus ci pensa seriamente.