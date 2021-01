Beffa vicinissima per la Juventus: il top player sarebbe ad un passo dalla firma con la prestigiosa compagine europea, affare ai dettagli



Mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale. La Juventus dovrà pensare a nuovi obiettivi di mercato in vista della prossima stagione. Beffa in arrivo per la società bianconera con la firma a breve del top player del Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Alaba ad un passo dal Real Madrid

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Marca” David Alaba sarebbe ad un passo dal Real Madrid svolgendo già le visite mediche con il top club spagnolo. Attualmente in forza al Bayern Monaco, l’austriaco non ha rinnovato il suo contratto con la compagine tedesco per accordarsi in maniera definitiva a parametro zero con la società di Florentino Perez.

Sulle sue tracce ci sarebbe stata anche la Juventus, pronta a fare un nuovo regalo ad Andrea Pirlo. Così il club bianconero dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare la retroguardia, che non sta entusiasmando più di tanti subendo tanto durante i novanta minuti di gioco.

Alaba, infine, firmerà un contratto di quattro anni da 11 milioni di euro a stagione: un colpo importante per la difesa del Real Madrid che perderà, quasi sicuramente, Sergio Ramos.